أسامة ربيع: كل دولار من القناة يذهب للدولة والقانون الجديد يمكن الهيئة اقتصاديا

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القانون الذى تم الموافقة عليه اليوم من قبل مجلس النواب، يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها زيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية المستدامة لمرفق الهيئة، والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة، مثل الأحوال الاقتصادية التى نراها الآن، من ظروف صعبة للغاية يمر بها العالم كله.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج "الحياة اليوم"، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، إن ذلك القانون يهدف أيضا للقدرة على تمكين هيئة قناة السويس بالقيام بأنشطة اقتصادية عملاقة.

أشار الفريق أسامة ربيع رئيس، إلى أن الفضل لفكرة إنشاء الصندوق هو الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قال لى "أنتوا شايلين كام فلوس على جنب مش بتستخدموها؟ فقلت له مفيش حاجة!!! فقال لى إزاى تبقى هيئة كبيرة كده معندهاش فلوس تتكئ عليها عند أي ظروف أو تعمل مشروعات استثمارية".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأ فى متابعة ذلك الموضوع حتى بدأنا ننشئ قانون بإصدار الصندوق، والذى نفكر فيه حتى نستطيع أن نقوم بمشروعات عالمية عملاقة، مثل صناعة السفن الكبرى والضخمة والترسانات، ومثل الهيدروجين الأخضر.

وأشار الفريق إسامة ربيع، إلى أن تلك المشروعات لن تؤثر على الفائض الذى يذهب إلى الدولة من قناة السويس والذى يزيد كل عام، فنحن نعطى الدولة مبلغ محدد فى الموازنة، كل عام ذلك المبلغ بيزيد بالمليارات، ولن نقترب تماما من أي مبلغ يذهب إلى الدولة أو لصالح الدولة، علاوة على أنه سيكون بالجنيه المصرى وليس بالدولار، لأن كل الدولار يذهب للخزينة العامة للدولة.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على أن جزء من الفائض عن المبلغ المحدد الذى يذهب إلى ميزانية الدولة هو الذى سيذهب للصندوق، لان الفائض كله نستخدمه فى المشروعات الاستثمارية، وتمويل المشروعات مثل الوقود وقطع الغيار الخاصة بالهيئة، والجزء الذى سيتبقى سيتم تجميعه حتى يتم الاستثمار به.