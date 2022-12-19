شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 18 مستشفى جامعى بتكلفة 2.7 مليار جنيه خلال عام.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن وزارة التعليم العالى ومقدم إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، عن إنفاق 2.7 مليار جنيه لتطوير المستشفيات الجامعية خلال عام 2022، وذلك لرفع كفاءة وتطوير 18 مستشفى جامعى شاملة تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية، تضمنت تطوير غرف عمليات بنظام الكبسولة وتوفير أجهزة تنفس صناعى وماكينات غسيل كلوى وحضانات للأطفال المبتسرين، بتكلفة تقديرية تجاوزت 2 مليار و700 مليون جنيه.

ويبلغ العدد الإجمالي للمستشفيات الجامعية 120 مستشفى، منهم 70 مستشفى تقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، والباقي مستشفيات متخصصة في الأورام، والصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، ومستشفيات الطوارئ، والجهاز الهضمي، وأمراض العيون، وأمراض الكلى.

وذكر التقرير، أن المستشفيات الجامعية استقبلت 20.1 مليون حالة مرضية، في عياداتها الخارجية خلال عام 2022، كما استقبلت أقسام الطوارئ نحو 3.5 مليون حالة صحية طارئة إلى جانب إجراء ما يزيد عن 1.5 مليون عملية جراحية، مضيفًا: أن المستشفيات الجامعية هي الوجهة الطبية الوحيدة في مصر التي تقدم خدمة جلسات الغسيل الكلوي للأطفال الذين يقل وزنهم عن 10 كيلو جرام.