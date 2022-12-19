شكرا لقرائتكم خبر عن ترانيم فى كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك بشبرا استعدادا لعيد الميلاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كنيسة السيدة العذراء، للأقباط الكاثوليك بشبرا، أمسية ميلادية، بقيادة فريق كورال "Joyful Team"، الذى قدم باقة من الترانيم الميلادية، حتى يساعدوا المصلين على استقبال عيد الميلاد المجيد.

وجاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل ألفى، راعى الكنيسة، والأب ميلاد صدقى اللعازرى، الذى بدأ الأمسية الروحية بكلمة روحية حول "التجسد الإلهى شركة فى واقعنا المؤلم اليوم"، وذلك فى أجواء احتفالية مليئة بالفرحة والبهجة.

ويعتبر فريق كورال "Joyful Team"، إحدى فرق الكورال التابع للرعية، وهو يضم أبناء المرحلتين الثانوية، والشبابية، حيث تم اختيار هذا الاسم، انطلاقًا من قول القديس بولس الرسول "افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضًا افرحوا".

وشارك فريق "Joyful Team" فى عدد من أنشطة الإيبارشية البطريركية، حيث شارك مرتين في لقاءات الشباب وأبونا المطران، كما شارك أيضًا في الاجتماع العام بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بقويسنا، بالإضافة إلى المشاركات الفعالة فى المهرجان الإيبارشى، وغيرها من الأنشطة المتنوعة الأخرى.



احتفالات عيد الميلاد المجيد



الترانيم بالكنيسة



الترانيم



المصلون يستمعون للترانيم



جانب من الترانيم



جانب من الفريق



جانب من المصلين



جانب من فريق الترانيم