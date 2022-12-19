شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر سنوى للتوعية بقضية السكان.. توجيهات رئاسية مهمة للحكومة "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة مبادرات الصحة العامة، وتطوير الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية".



الرئيس السيسى يتابع مبادرات الصحة (1)

اجتمع الرئيس السيسى برئيس الوزراء ووزير الصحة وعوض تاج الدين مستشار الرئيس

تابع الاجتماع مبادرات الصحة العامة وتطوير خدمات الرعاية الأساسية بأنحاء الجمهورية

اطلع الرئيس على آليات تطوير المنظومة بما فيها الوحدات الواقعة بنطاق "حياة كريمة"

وجه الرئيس بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة فى وحدات الرعاية الأساسية

تزويد وحدات الرعاية الأساسية بكل الأدوية والأجهزة اللازمة لإنجاز دورها على أكمل وجه



الرئيس السيسى يتابع مبادرات الصحة (3)

وجه بإضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية

العمل على تفعيل خدمات الطوارئ على مدار الساعة فى بعض وحدات الرعاية الأساسية

دراسة تقديم خدمات منزلية فى قطاع الصحة للأفراد من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

وجه الرئيس بعقد مؤتمر سنوى باشتراك الخبراء يبحث الأوضاع الصحية على مستوى الجمهورية

استعراض موقف الخدمات والمبادرات والمساهمة فى التوعية الصحية خاصة تنظيم الأسرة



الرئيس السيسى يتابع مبادرات الصحة (2)

نشر الوعى المجتمعى بأهمية القضية السكانية وتأثيرها على صحة الأم والطفل والأسرة

وجه الرئيس السيسى بتنظيم خطط عمل متكاملة تتضمن إطلاق حملات "طرق أبواب"

العمل على تقديم خدمات الصحة الإنجابية والوصول لكل الفئات فى القرى والنجوع

اطّلع الرئيس على الموقف التنفيذى للمشروعات القومية فى الصحة ومعدلات إنجازها

وجه بالتزام التوقيتات الزمنية لإنهاء المشروعات وإزالة المعوقات لا سيما تطوير معهد ناصر

وجه الرئيس بأهمية العمل على زيادة معدلات الاستثمار فى مجالات الرعاية الصحية

توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

متابعة مستجدات تنفيذ المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية ومنها مستشفى بسعة 300 سرير

متابعة جهود تطوير إدارة المعامل المركزية فى مدينة بدر وتطوير مرفق الإسعاف العام

عرض وزير الصحة جهود تحسين صحة الأسرة وتعزيز برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة