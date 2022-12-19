شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة إعمار وقوافل طبية ضمن قطار الخير لصعيد مصر من التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير، عن قطار الخير لصعيد مصر من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حيث أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فعالياته بمشاركة أكبر مؤسسات المجتمع المدنى، بجانب قافلتين لمحافظة قنا قدمتا خدمات طبية وتنموية وترفيهية لآلاف المواطنين.

وتضمنت فعاليات قطار الخير في الصعيد للتحالف الوطنى، إعادة إعمار منازل مبادرة التحالف لدعم أهالى الأقصر وبنى سويف وإنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم وتقديم أجهزة كهربائية لعدد من الفتيات المقبلات على الزواج، بجانب إطلاق مبادرة صناع الدفا لتوزيع بطاطين الشتاء لمواجهة البرد، وتمكين اقتصادى للصيادين عبر توفير 30 مركب صيد حديث ضمن مبادرة مراكب الرزق.

وأوضح التقرير، افتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى شفاء الأورمان لدعم مرضى الأورام من أهالينا في صعيد مصر، بجانب استمرار قوافل ستر وعافية لخدمة أكثر من 35 ألف مواطن في أسوان والأقصر وخدمات غير تقليدية ومشروعات تنموية تنتظرها محافظة سوهاج في ختام قطار الخير لصعيد مصر .