شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة المشترك الكهربائي من سلامة منزلك.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يستهين البعض بأهمية المشترك الكهربائى الذى قد يمثل خطر كبير على حياة الأسرة بالكامل إن لم يتم الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة بالمشترك لتجنب حدوث أى حوادث ناتجة عن اندلاع ماس كهربائي بسبب هذا الجهاز الذى يوجد بكل منزل.

وفيما يلي بعض الخطوات التى يجب اتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد الأسرة، وهي:

1- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

2- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الأحمال يفصل أتوماتيكيا.

3- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.

4- يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

5- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

6- تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

7- تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

8- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).