شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، من أبرزها توجيه الرئيس السيسى بمواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال.

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