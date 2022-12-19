شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد فئات طلاب الثانوى العام المقرر أدائهم امتحانات التيرم ورقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حالة حدوث أى مشكلة تقنية بامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام التى تنطلق 14 يناير المقبل وتستمر حتى 26 من نفس الشهر فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة فى نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات، أنه بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الأنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيا في جميع المواد.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

وأشارت وزارة التعليم، تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيا بنفس مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة، بالنسبة لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي كما هو متبع في الأعوام السابقة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه فى حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.