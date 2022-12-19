شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة ليبية تصدر حكما بالإعدام بحق 17 شخصا بتهمة الانخراط فى صفوف داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنايات طرابلس بإعدام سبعة عشر شخصا، وإدانة ستة عشر متهما والحكم عليهم بأحكام تتفاوت بين المؤبد والسجن المشدد لانضمامهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وجماعات مسلحة تضر بالدولة الليبية في مدينة صبراتة وما جاورها.

وأكدت النيابة العامة الليبية في بيان صحفي لها، اليوم الاثنين، أن عدد المتهمين في القضية يبلغ واحد وأربعين متهما بتهمة الانخراط في صفوف تنظيم داعش الإرهابي ومارسوا أنشطة ضارة بالدولة الليبية، والسلم الاجتماعي، واعتماد عناصره للعنف والعمل المسلح.

ولفتت النيابة الليبية إلى ان المتهمين قتلوا ثلاثة وخمسين شخصاً؛ وخربوا المقار الحكومية للدولة الليبية؛ وتغييب عشرات الأشخاص.