شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وحسن إدارة الأصول التابعة لها.

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته، وذلك في ضوء أهميته وبما يمتلكه من أصول متنوعة تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني، وكثوابت أساسية لصون المال العام.