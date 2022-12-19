شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يستضيف مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية بمشاركة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الأردن، الثلاثاء، في منطقة البحر الميت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وتستضيف المملكة الأردنية المؤتمر بناء على القرار الصادر عن المؤتمر الأول الذي عُقد في أغسطس عام 2021 في بغداد، وبدعوة من الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما.

ويشارك في المؤتمر قادة وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة مصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعُمان وتركيا وإيران، كما يشارك في المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ويحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بصفة ضيف، سفراء الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن المعتمدين لدى الأردن.

وينعقد المؤتمر تأكيدا على دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره، ولتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار ويسهم في عملية التنمية في المنطقة.

ويلي المؤتمر زيارة رسمية للرئيس الفرنسي ماكرون إلى الأردن.