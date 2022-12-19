شكرا لقرائتكم خبر عن الخبز على موائد المصريين.. التموين تصرف 91 مليار رغيف فى 2022 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن جهودها على مدار عام 2022 منها استدامة توفير الدعم السلعي والخبز المدعم والسلع الأساسية للمواطنين من صرف الخبز المدعم وتم إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، و62.762.908 مستفيدين من صرف السلع التموينية.

وتم تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2022 واستخراج بطاقات تموينية مستجدة ( المرأة المعيلة – المطلقات – الارامل واستبعاد 153062 بطاقة تموينية غير مستحقه للدعم نتيجة " وفاة – خصم جميع المستحقين – تعدي على الأراضي الزراعية – عدم الصرف لمدة 6 شهور ".



التموين تصرف 91 مليار رغيف فى 2022