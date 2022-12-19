شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: اللحوم المملحة تؤثر على أدوية الضغط.. والموز والبطاطس يؤثران على أدوية القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية فى دليلها الإرشادى، لأشهر التداخلات الدوائية مع الأطعمة، وذلك للتعامل الآمن مع الأدوية، حيث إن "الهدف من الدليل وجود توثيق مرجعي لأهم النصائح التى يحتاجها المريض للتعامل الآمن مع الدواء".

وأضافت أن تناول الأطعمة الغنية بالتيرامين - نوع من الأحماض الأمينية مثل الأجبان المصنعة واللحوم المملحة، قد يتسبب في صداع شديد وزيادة كبيرة في ضغط الدم عندَ المرضى الذين يستعملون بعض أدوية الضغط.

كما أن تجنب تناول الطعام الغني بالبوتاسيوم مثل الموز والبطاطس والطماطم مع أدوية القلب لأنها تزيد مستويات البوتاسيوم في الدم يفضل تناول الكابتوبريل قبل الطعام بساعة بينما يجب استعمال الكارفيديلول مع الطعام لتقليل حدوث انخفاض كبير في الضغط.