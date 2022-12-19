شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تفتح طرقا فى منطقة نادي الصيد والنفق وبطىء الدائرى بطول الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى محافظة القاهرة اهتمامًا بالغًا برفع كافة التراكمات بالطرق والمحاور وفتح طرق تسهل حركة المرور والتنقل وتحسين مستوى الخدمات بها، حيث تم وضع معالم واضحة لمواكبة تطوير المحاور والطرق الجديدة يشمل الانتهاء من تطوير الطرق الخطرة مع العمل بالتوازي على تحسين مستوى الخدمات بما يحقق جودة حياة المواطن المصرى وفقا لرؤية مصر 2030.

وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لهيئة نظافة القاهرة، وتكليف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهره للإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة اليوم الاثنين بالتدخل العاجل لرفع التراكمات والمخلفات بمنطقه نادي الصيد والنفق وبطئ الدائري بطول الدائري قطاع المعادي وكارفور وفق خطط الهيئة لرفع مستوى النظافة والتراكمات الموجودة.

وقامت فرق العمل بالانقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة تحت إشراف مباشر من المهندسة رحاب اباظة رئيس المركزيه للشوؤن الفنية وتكليف المهندس إبراهيم عامر مدير الإنقاذ والمهندس محمد حسان مدير فرع المقطم بمعدات وسيارات الهيئة حيث تم الدفع بعدد 15 قلاب كبير وعدد 2 لودر وحفار كبير وبلدوزر لرفع التراكمات من مخلفات البناء والهدم والرتش بطول الطريق وتجريد الأتربة لجميع محاور ومداخل المنطقة.

ووجه رئيس هيئة نظافة القاهرة، باستمرار العمل والمجهود المبذول حتي يتم الانتهاء من تلك الأعمال واعاده المظهر الحضاري والجمالي بطول الطريق بالدائري بكافه قطاعاته.