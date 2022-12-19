شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أسباب الانسداد الرئوى وآليات العلاج بمستشفيات الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 عوامل تزيد من احتمال الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، التى تتضمن:-

1- التعرض لدخان التبغ.

2- تلوث الهواء في الاماكن المغلقة.

3- الغبار في مكان العمل.

4- الأدخنة والمواد الكميائية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية، وتحديد مدى درجته، ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقي العلاج المناسب من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.

وأكد أهمية مكافحة التدخين فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، انطلاقا من أن التدخين يعد أحد أسباب التغيرات المناخية، حيث انتشرت فرق الحملة فى الأماكن العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمحال التجارية، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من المواطنين، وضيوف مصر الكرام.