شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الشكل النهائى لمحطة قطارات الصعيد المقرر افتتاحها قريبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 الشكل النهائى لمحطة قطارات الصعيد بمنطقة بشتيل بالجيزة، والمقرر افتتاحها قريبا، حيث يتم تشطيبها لتكون بداية ونهاية خطوط السكة الحديد المتجهة والقادمة من محافظات الصعيد.

ومن المقرر أن يتم تخصيص مسطحات خضراء أمام المحطة حيث يتم انشاء المحطة على الطراز الفرعونى، لتجمع بين التاريخ والتطور الذى شهدته السكة الحديد.

ويبلغ إجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدان حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 166.000 م2 وعمارات استثمارية على مساحة 42.000 م2 ، ومن المتوقع ان تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً، وقد اتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالي 7500 فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة ، ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم سيستخدم جراج يسع إلى 250 عربة، بالإضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة ومخطط جراج، أخر متعدد الطوابق في منطقة المطار لخدمة الركاب كما سيستخدم كموقف للأتوبيسات.