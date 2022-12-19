شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بانتهاء شرح مقررات الفصل الدراسى الأول استعدادا لامتحانات الترم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بضرورة التأكد من انتهاء شرح مناهج الفصل الدراسي الأول بأكملها استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها بداية يناير المقبل، مع تخصيص أسبوع للمراجعة على المقررات الدراسية بشكل مجان للطلاب داخل المدارس مع استمرار تفعيل الغياب بشكل يومى واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أى طالب يتجاوز نسب الغياب المقررة.

وأشارت المديريات إلى ضرورة الالتزام بمطابقة الامتحان للمواصفات العامة للأسئلة ومراعاة ألا تخرج أسئلة الامتحان عن المنهج المقرر في الفصل الدراسي الأول وأن تكون الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء و خالية من أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية أو عنصرية و تراعي اسئلة الامتحان مستويات جميع الطلاب.

وكانت المديريات التعليمية حددت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ، حيث أعلنت المديريات بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بداية من 9 يناير المقبل للمواد الدراسية الأساسية، كما حددت المديريات بداية يناير لعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، على أن تستمر الاختبارات حتى يوم 26 يناير 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة نصف العام كما هى دون تغيير بعد تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لتبدأ 6 مايو المقبل، موضحة أن مواعيد إجازة نصف العام للطلاب تبدأ رسميا 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.