شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأوقاف تعلن عن ألف وظيفة جديدة للأئمة وألف للعمال خلال يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان وزارة الأوقاف عن ثلاثة آلاف وظيفة للأئمة وثلاثة آلاف وظيفة للعمال على ثلاث سنوات بواقع ألف وظيفة للأئمة وألف وظيفة للعمال يناير من كل عام لمدة ثلاثة أعوام، وذلك لتمكين وزارة الأوقاف من القيام بدورها على أكمل وجه لخدمة الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله.

التعليم العالى: إغلاق 358 كيانًا تعليميًا وهميًا بمختلف المحافظات

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجان الضبطية القضائية منذ إنشائها عام 2015، نجحت في ضبط ومُداهمة 358 كيانًا تعليميًا وهميًا بمختلف المحافظات المصرية حتى الآن، مشيرًا إلى صدور 189قرارًا وزاريًا بإغلاق كيانات وهمية، فضلًا عن مُخاطبة المحافظات والجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

10صور تبرز فرحة وفخر ميسي بتتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022

لم يحصل الأسطورة ميسي فرحة وفخر مثل الذي حصل عليها أمس بعدما جلب كأس العالم لمنتخب الأرجنتيني، وحصل على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، لذلك عبر ميسي عن فرحته من خلال 10 صور تجسد قصة النجاح والفخر التي توجت أمس في قطر، وعلق علي الصور التي نشرها من خلال حسابه علي موقع الانستجرام بـ " "حلمت بها عدة مرات، أردت ذلك كثيرًا لدرجة أنني ما زلت لا أصدق ذلك شكراً لعائلتي ولكل من يدعمني وأيضاً لكل من آمن بنا.. أظهرنا مرة أخرى أن الأرجنتينيين، عندما نكافح معًا ونتحد، نكون قادرين على تحقيق كل ما نضعه في أذهاننا".

الأرصاد: أجواء مستقرة على مدار اليوم وفرص أمطار على السواحل الغربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى فرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء مستقرة على مدار اليوم مع فرص تساقط بعض الأمطار على السواحل الغربية، ويسود طقس خريفى دافىء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.

سيناء شكل تاني.. فيديو يرصد عظمة أرض الفيروز في شكلها الجديد

رصد فيديو منشور على موقع وزارة الدفاع، مظاهر الحياة والبهجة على أراضى سيناء، وذلك بعد نجاح عمليات التطوير والتنمية الشاملة على أرض الفيروز.

وتحدث خلال الفيديو عدد من المسئولين والمواطنين، فيما رصدت الكاميرة حال الأسواق و المحلات و تردد المواطنين في الاماكن العامة، وهي حالة مشابهة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية.

التعليم: أسئلة امتحانات الثانوى العام للترم الأول على مستوى الإدارة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارة ولن تكون الاختبارات موحدة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم وضع الاختبارات من خلال الإدارات والمدارس بالتنسيق مع المديريات التعليمية والوزارة.

الشرطة الكندية: 5 قتلى فى إطلاق نار بإحدى ضواحى تورونتو

أعلنت الشرطة الكندية، عن مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بإحدى ضواحي تورونتو.

وحسب موقع العين الإخبارى، قال قائد الشرطة المحلية جيم ماك سوين للصحافيين إن المشتبه به قتل بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر الأمن، مضيفاً أن إطلاق النار وقع في مبنى سكني.

جوجل تطلق الألعاب النارية احتفالا بفوز الأرجنتين بكأس العالم.. صور

احتفل مؤشر البحث جوجل بفوز منتخب الأرجنتين على منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، حيث كان فوز مستحق للأرجنتين بعد 36 عاما لم تحصل على الكأس، كما توج لاعب المنتخب الأسطورة ميسي بلقب أفضل لاعب في كأس العالم 2022.

إيلون ماسك عن نهائي كأس العالم: لا يمكن أن أطلب لعبة أفضل من ذلك "صور"

نشر ايلون ماسك فيديو من مباراة نهائي كأس العالم في قطر، وهي المباراة التي انتهت بتتويج الارجنتين علي فرنسا، وعلق ايلون علي الفيديو بـ " لا يمكن أن أطلب لعبة أفضل ..لعب لا يصدق".

"التموين" تلاحق المحتكرين وتضبط الأسعار في الأسواق

حملات ضخمة شنتها شرطة التموين بوزارة الداخلية اليوم، لملاحقة جرائم احتكار السلع الغذائية، حيث يسعى بعض التجار لاحتكار السلع لتعطيش السوق ورفع سعرها، فضلا عن ضبط السلع مجهولة المصدر، وضبط الأسعار، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

السمرى يقدم لوزيرة الثقافة مشروع حملة لن يضيع بإنشاء متحف الخالدين ومركز تراث الرموز

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية الشاعر وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذي لـ ”الخليج 365” في مكتبها بالزمالك في إطار رعاية الوزراة لحملة "لن يضيع" التي أطلقتها الجريدة تحت رعاية وزارة الثقافة، وقدم السمري خلال اللقاء مشروع حملة "لن يضيع" للحفاظ على تراث رموز مصر، بإنشاء مؤسستين ثقافيتين جديديتن هما "متحف الخالدين" لعرض مقتينات الرموز في سيناريو متحفي مبهر، و"مركز تراث رموز مصر" لصيانة وترميم وتسجيل ودراسة هذا التراث.

أنتونيلا وأبناؤها يحتفلون مع ميسى بكأس العالم: شكرا على تعليمنا ألا نستسلم

نشرت أنتونيلا روكوزو، زوجة لاعب الكرة العالمى ميسي، صوراً لاحتفالها وأبنائها مع نجم منتخب الأرجنتين بفوزه ببطولة كأس العالم، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، كما نشرت صورا لأبنائهما وهم يقبلون الكأس، وأخرى وهى تحضن الكأس، ولم يخل "البوست" من صورة تجمع العائلة بعد تتويج ميسي بلقب أفضل لاعب في كأس العالم 2022.

الشتاء وصل.. انخفاض بدرجات الحرارة وعودة الأمطار بدءا من الأربعاء المقبل

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يتزامن مع بداية فصل الشتاء انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح (من 2: 3 درجة مئوية)، وذلك تزامنا مع بدايات فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ يوم الأربعاء الموافق (21 ديسمبر 2022).