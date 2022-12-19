شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: السعودية على رأس قائمة أعلى 10 دول عربية استيرادا من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف أشار إلي أن 7.6% زيادة في الصادرات المصرية للدول العربية في 2022؛ إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 8.8 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 8.2 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى عشر دول عربية استيرادا من مصر؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.8 مليار دولار، تليها الإمارات 1.3 مليار دولار، ثم ليبيا بنحو 875 مليون دولار.