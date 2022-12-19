شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى يحيى الرخاوى.. رحل العالم والأب بجسده ويبقى علمه وإنسانيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة أطباء مصر العالم الجليل والأديب والناقد الكبير الدكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسى بكلية طب القصر العيني، ودعت الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأحبابه الصبر.

وقالت النقابة، فى نعيها: رحل العالم والأب بجسده.. ويبقى علمه وإنسانيته إلى آخِرِ الدَّهْرِ.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الدكتور يحيي الرخاوى بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين بمسجد بلال بن رباح بالمقطم القاهرة.



