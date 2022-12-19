شكرا لقرائتكم خبر عن الشتاء وصل.. انخفاض بدرجات الحرارة وعودة الأمطار بدءا من الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يتزامن مع بداية فصل الشتاء انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح (من 2: 3 درجة مئوية)، وذلك تزامنا مع بدايات فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ يوم الأربعاء الموافق (21 ديسمبر 2022).

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ذلك يأتى مع فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، مضيفة: وسوف يتم التنويه تفصيليا عن الحالة الجوية الممطرة المرتقبة نهاية الأسبوع المقبل عند اقتراب الفترة الزمنية لضمان دقة وجودة التنبؤ.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.