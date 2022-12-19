شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء شكل تاني.. فيديو يرصد عظمة أرض الفيروز في شكلها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد فيديو منشور على موقع وزارة الدفاع، مظاهر الحياة والبهجة على أراضى سيناء، وذلك بعد نجاح عمليات التطوير والتنمية الشاملة على أرض الفيروز.

وتحدث خلال الفيديو عدد من المسئولين والمواطنين، فيما رصدت الكاميرة حال الأسواق و المحلات و تردد المواطنين في الاماكن العامة، وهي حالة مشابهة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وكانت الدولة المصرية قد أخذت على عاتقها عملية التنمية المستمرة فى كافة ربوع سيناء، وذلك لعودتها لسابق عهدها كمنطقة جاذبة للاستثمار والسياحة.