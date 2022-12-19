شكرا لقرائتكم خبر عن المعمل ‫المركزى لمتبقيات المبيدات ينهى العام الحالى بإنجاز جديد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية منح المعمل شهادتى الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001 من المجلس الوطنى للإعتماد "إيجاك" كأول معمل مركزى يتبع مركز البحوث الزراعية يحصل على الأيزو فى مجال مواصفتى الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، وكانت شركة النور للشهادات والتدريب فى مصر قد أوصت بمنح المعمل شهادتى الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001 من المجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك" وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعمل فى مجال الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، مؤكداً على تميز المعمل فى تطبيق المعايير الدولية للجودة فى جميع أقسامه وخدماته والذى يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المعمل المستقبلية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمتابعة مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين فى القطاع الزراعى وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية، وكذا حماية المستهلك المصري، وحيث إن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية (كيوكاب) أحد هذه الجهات، فقد أعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل أن هذا الإنجاز يأتى فى إطار خطة المعمل لتطوير جودة جميع أقسامه المختلفة للعملاء.

وأشارت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل إلى مدى أهمية وجود لجنة للصحة والسلامة المهنية بجميع أقسام المعمل حاصلة على الأيزو فى هذا المجال، حيث تعد هاتان المواصفتان ذات أهمية قصوى للتطبيق فى بيئة العمل بشكل عام والمعامل بشكل خاص، حيث تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية وكيفية تجنب المخاطر والحوادث ووضع نقاط تحكم استباقية منعاً لحدوثها وأيضاً تداول المخلفات الكيميائية والبيولوجية الخطرة وكيفية الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد وقد نجح المعمل فى التوافق مع متطلبات المواصفتين وإنشاء نظام إدارة مدمج لهما كما تأتى أهمية هذه المواصفات للمعامل الكبرى التى تتعامل مع قدر كبير من الملوثات والكيماويات والمخلفات البيولوجية وما تشكله من مصادر خطورة وتلوث للأفراد والبيئة وكل ذلك يأتى فى ظل توجهات الدولة والعالم للحفاظ على البيئة والطاقة والإستغلال الأمثل للموارد.

وأكدت عبداللاه أن هذا المنح يضاف إلى إنجازات المعمل من حيث حصوله على الإعتماد الدولى فى الأيزو 17025:2017 من فنلندا هيئة الفيناس الدولية منذ عام 1996 وحتى الآن ومن المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) كما أن المعمل حاصل على الإعتماد فى مواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات السطوح من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك)، وأيضا شهادتى ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) لمركز التدريب (كيوكاب) التابع للمعمل وبذلك يكون المعمل هو الجهة الأولى والوحيدة بمركز البحوث الزراعية الحاصلة على ستة شهادات أيزو فى مجالات إدارة جودة المعامل واختبارات الكفاءة وجودة إداة المنشآت التعليمية وجودة التدريب والصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة.

ومما تجدر الإشارة إليه أن المعمل يقوم بدور رقابى دولى ومحلى من خلال تحليل الملوثات فى الأغذية والبيئة فى الأسواق المحلية والصادرات والواردات الغذائية منذ أكثر من 27 عاما.

وأوضحت أن المعمل هو أحد أهم المعامل فى منطقة الشرق الأوسط نظراً لأنه أول معمل معتمد فى الأيزو 17025 فى مصر والشرق الأوسط منذ عام 1996 كما أنه هو المعمل الوحيد المعتمد من أوروبا ويضم المعمل أكثر من ستة أقسام لتحليل الملوثات فى الأغذية والبيئة كما أنه هو المعمل المرجعى للإتحاد الأفريقى لتحليل متبقيات المبيدات فى الأغذية.

يأتى ذلك فى إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة وذلك عن طريق تطوير جميع أقسام المعمل وتزويدها بأحدث الأجهزة المستخدمة فى مجال تحليل الملوثات فى العالم وزيادة كفاءة الباحثين والمحللين بالتدريب المستمر على أحدث طرق التحليل باستقدام خبراء دوليين لتدريبهم وأيضا زيادة السعة الإستيعابية للمعمل وكل ذلك فى إطار تطوير أقسام المعمل لتقديم خدماته بأفضل جودة.