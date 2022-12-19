شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال بناء مخالف بالبساتين ورفع كفاءة الشوارع استعدادا لأعياد العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار حملات ضبط وإزالة مخالفات البناء وحماية أراضي أملاك الدولة من كافة التعديات بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وبصورة مكثفة مع المتابعة الميدانية المستمرة لإزالة كافة التعديات في المهد طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء طارق عابد رئيس الحي، حيث تم أيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بجوار سور عمارات الخيالة وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري المتابعة

كما وجه رئيس الحي الأجهزة التنفيذية من مديرى الإشغالات والمتابعة الميدانية ومشرفى المربعات بالحى بإزالة تعديات حيث تم أيقاف مخالفة بشارع الطويل من شارع 500 وتم إزالة الأعمال في المهد و إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية مع تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة وعدم إستغلال الارصفه الجانبية أو التعدى على حرم الطريق التى تعيق حركة المواطنين .

وفي سياق اخر حول الاستعدادات المبكرة لاستقبال اعياد الاخوة الاقباط واحتفالات العام الجديد وفقا للتوجيهات بالمرور على الكنائس بنطاق احياء المنطقة الجنوبية وتحسين مستوى الخدمات قامت ادارة الانارة بحي البساتين بمراجعة الانارة حول الكنائس وفقا لخطة عمل جاري استكمالها الى جانب متابعة اعمال النظافة والتجريد ورفع مخلفات القمامة والأتربة من منطقة المعراج السفلى والمعراج العلوي وطريق الاتوستراد ومحور حسب الله الكفراوي وإصلاح صرف صحي أمام عمارة رقم 43 شارع ابو بريك واعمال إصلاح كابل كهرباء بالجزيرة الوسطى بشارع اللاسلكي أمام شركة الغاز واعمال تركيب غطاء بياره صرف صحي أمام عمارة رقم ٢/٢ عمارات الشركة السعودية وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح .