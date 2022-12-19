اختيار دينا حسيني لتمثيل مصر بالجمعية الأفريقية للأشعة التشخيصية

القاهرة - سامية سيد - فازت الدكتورة دينا حسينى سلامة أستاذ الأشعة التشخيصية بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية بعضوية الجمعية الأفريقية للأشعة التشخيصية ممثلة لمصر بموافقة جميع الدول الأعضاء.

وقالت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم إن الجمعية الأفريقية للأشعة التشخيصية أنشئت فى عام 2007، ولها نشاط استراتيجى وعلمى كبير على المستوى الأفريقى وتشمل أنشطتها تبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين الأفارقة فى مجال الأشعة وتبادل خبراتهم فى مجالات ممارسة التصوير الطبى بالأشعة فى بلدانهم.

يجدر الإشارة إلى أن قارة أفريقيا تشمل 54 دولة متعددة الثقافات واللغات والامكانات الاقتصادية وتشمل أحد أهم التحديات بها فى مجال صحة الأنسان هو انتشار الأورام مع نقص توافر الامكانات البشرية والموارد الاقتصادية لعلاجها حيث تختلف الامكانات من دولة إلى اخرى فمثلاً تتراوح نسبة أطباء الأشعة من 1 إلى 80 لكل مليون نسمة فى الدول الأفريقية كما أن ثمانية وعشرين بلداً فى أفريقيا لا يملك آلة واحدة للعلاج الإشعاعى .

ويجدر الإشارة إلى أن الأشعة التشخيصية لها دوراً هاماً فى عملية فحص الأورام وتحديد مراحلها والمتابعة، والتخطيط العلاجي، وتقييم استجابة العلاج والمراقبة. كما تتطلب النجاة من الاورام توفر عوامل كثيرة، لكن أكثر العوامل الأساسية تتمثل فى القدرة على الوصول إلى الخبراء وأماكن التشخيص والعلاج فى الوقت المناسب، لذا تتمثل أحد أهم أهداف الجمعية الأفريقية للأشعة التشخيصية فى التدريب للكوادر البشرية وتوفير البنية التحتية فى مجال الأشعة التشخيصية بالدول الأفريقية وتنفيذ التشريعات الوطنية التى يمكن أن تساعد فى تنظيم المجال.

وتتعاون الجمعية بشكل مكثف مع الجمعيات الدولية المتخصصه فى مجال الاشعة التشخيصية، ومؤسسات الامم المتحدة وأبرزها الوكالة الدوليه للطاقه الذرية و منظمة الصحة العالمية.

ومن المقرر أن تقوم الجمعية بتكريم الدكتورة دينا حسينى سلامة فى اول اجتماع مجلس ادارة والذى سيعقد فى عام 2023 وذلك على نشاطها فى مجال النهوض بالقطاع الافريقى فى مجال الاشعة التشخيصية والوقاية الاشعاعية خلال العشر سنوات الأخيرة.

وصرحت الاستاذة الدكتورة/ سحر اسماعيل رئيس المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع عن مدى سعادتها بفوز الدكتورة / دينا حسينى بعضوية الجمعية الأفريقية للأشعة التشخيصية ممثلة لمصر وهى مثالاً مشرفاً لعلماء المركز الذين يفخر بهم خاصة فى مجال تخصصها ووظيفتها الحالية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية كرئيس لللجنة العليا لبرنامج الافرا و مستشار مدير عام الوكالة للتعاون التقنى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.

ومن جانبه أعرب الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية عن سعادته بفوز الدكتورة دينا حسينى سلامة بعضوية الجمعية الأفريقية للأشعة التشخيصية ممثلة لمصر، وأن هذا الاختيار يؤكد على دور هيئة الطاقة الذرية المحورى والريادى على المستوى الأفريقى فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية واستحقاقها عضوية هذه الجمعية التى تقوم بدور هام وفعال فى مجال الأشعة التشخيصية للأورام على مستوى القارة الأفريقية، كما يؤكد على مكانة مصر العلمية بين نظرائها من الدول الأفريقية فى هذا المجال، كما أن شغلها لمنصبها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية واختيارها ضمن افضل 10 قائدات فى مجال الأشعة التشخيصية فى العالم يؤكد على تميز العلماء المصريين بالهيئة وتشريفهم لمصرعلى المستوى الدولي.