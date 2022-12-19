شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد امتحانات صفوف النقل بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الخميس 12 يناير حتى الثلاثاء 17 يناير.

امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الخميس 5 يناير حتى الأربعاء 11 يناير.

امتحانات الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الخميس 5 يناير حتى الخميس 12 يناير.

امتحانات الثاني الاعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء 10 يناير حتى الاثنين 16 يناير.

امتحانات النقل الإعدادي المهني من الثلاثاء 10 يناير حتى الاثنين 16 يناير .

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين من الاربعاء 18 يناير حتى الاربعاء 25 يناير .

امتحانات الإعدادية المهنية من الاربعاء 18 يناير حتى الاربعاء 25 يناير.

امتحانات النقل للتعليم الفني من الإثنين 9 يناير حتى الاربعاء 25 يناير .

امتحانات الأول و الثاني الثانوي وما يعادلها من السبت 14 يناير الي الاربعاء 25 يناير.

ستتوقف الامتحانات يوم السبت 7 يناير بسبب أعياد الميلاد ويوم الخميس 19 يناير عيد الغطاس ، والخميس 26 يناير عيد الشرطة.