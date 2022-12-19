شكرا لقرائتكم خبر عن %92 من القراء يؤيدون الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع الغذائية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع الغذائية.

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع الغذائية، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع الغذائية.