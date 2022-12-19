فرصة للمشاهدة والتصوير.. كوكب عطارد يصل إلى أقصى استطالة الأربعاء

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد الأربعاء المقبل 21 ديسمبر، مع واحدة من أهم الظواهر الفلكية هذا الشهر وهى استطالة عطارد.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية فى تصريحات له، إلى أن كوكب عطارد يصل إلى أقصى استطالة وتبلغ 20.1 درجة من الشمس فى ذلك اليوم .

وتابع أستاذ الفلك، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق الغربى فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة.