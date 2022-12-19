شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك ضوابط لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بمطابقة الامتحان للمواصفات العامة للأسئلة ومراعاة ألا تخرج أسئلة الامتحان عن المنهج المقرر في الفصل الدراسي الأول، وأن تكون الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء وخالية من أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية أو عنصرية و تراعي اسئلة الامتحان مستويات جميع الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن عقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطي، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.