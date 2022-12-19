شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" توفر 10 آلاف فرصة عمل بمشروعات المبادرة الرئاسية فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ربيع منسق حياة كريمة بمركز الشهداء فى محافظة المنوفية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفرت مايقرب من 10 ألاف و500 فرصة عمل بالمشاريع التى تتم فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف منسق حياة كريمة بمركز الشهداء فى المنوفية فى تصريحات خاصة، أنه تم الانتهاء من معظم المشروعات التى تتم فى المبادرة الرئاسية بنسبة 90% على مستوى المركزين فى كافة القطاعات .

وأكد محافظ المنوفية، أن إجمالي عدد مشروعات مبادرة "حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء بلغ 1251 مشروع خدمي وتنموي بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنسبة إنجاز تجاوزت بلغت 76%، شملت 837 مشروع بأشمون و 414 مشروع بالشهداء بنسبة تنفيذ 80%.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه قد بلغ عدد مشروعات التنمية المحلية بنطاق المركزين ما بين مجمعات خدمية وزراعية 40 مشروع وإنشاء 14 مشروع وحدة إسعاف و36 مشروعاً لقطاع البريد، فضلاً عن تطوير مدخل قرية شما بأشمون بإجمالى نسبة تنفيذ بلغت 100%، وفى قطاع الأبنية التعليمية بلغت المشروعات 137 مشروعا.