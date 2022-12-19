شكرا لقرائتكم خبر عن له أكثر من 40 كتابا.. 11 معلومة عن أستاذ الطب النفسى والأديب الراحل يحيى الرخاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى أستاذ الطب النفسي والأديب الدكتور يحيى الرخاوي، مساء الأحد، عن عمر ناهز 89 عاما، وستقام صلاة الجنازة اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر بمسجد بلال بن رباح بالمقطم.

ونرصد أهم المعلومات عن الأديب الراحل وأبزر مساهماته كما يلى :

1 - الدكتور يحيى الرخاوي من مواليد القاهرة 1933

2 - حصل على دكتوراه الطب النفسى في عام 1963

3 - دبلوم الأمراض النفسية والعصبية عام 1961

4 - له أكثر من 40 كتابا، أشهرها (حكمة المجانين، عندما يتعرى الإنسان، علم النفس تحت المجهر، مبادئ الأمراض النفسية)

5 - أشرف على 34 دراسة علمية للماجستير والدكتوراه

6 - عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين

7 - حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن روايته “المشى على الصراط” عام 1979

8 - له حوارات صحفية عدة عن تحليل شخصية بعض رؤساء الجمهورية والشخصيات السياسية

9 - فضَّل التخصص في الطب النفسى وتفوق فيه وهو كبير مستشارى دار المقطم للصحة النفسية

10 - عمل مستشارًا للطب الشرعى بعدة محاكم في مصر والسعودية والسودان

11 - تولى عضوية المجلس الأعلى للثقافة بلجنة التربية وعلم النفس ولجنة الثقافة العلمية