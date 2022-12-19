شكرا لقرائتكم خبر عن 19ديسمبر.. أخر موعد لسحب ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الدولة أن اليوم الإثنين 19 ديسمبر الجاري هو أخر موعد لسحب ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022 "ذكور وإناث".

وكان قد أعلن مجلس الدولة عن فتح باب سحب الملفات لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة، ويليها بقية الجامعات وفقًا للنظام الذي أعلنه مجلس الدولة لطلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والاناث.

ويبدأ سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، خلال الفترة من 3 ديسمبر 2023 وحتى 19 ديسمبر الجاري، لخريجي كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وسيتم تحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية بالإضافة إلى يوم مجمع لخريجى الجامعات الخاصة، وبعد انتهاء فترة سحب الملفات سيحدد اليوم الذي يليه لتلقى التظلمات وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وحدد المجلس شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد كالتالي:-

* التقدم للذكور والإناث.

* ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

* ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

* توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

* اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

* وتسحب الملفات للتقديم في تعيينات مجلس الدولة من مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

* وكذلك يشترط تقديم ما يفيد سداد مبلغ 1000 جنيه على الكود المؤسسى رقم ۱۰۱۰۰۸۰۱ باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى- مصر- القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

ويتم تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة خلال الفترة من الاثنين الموافق 9 يناير 2023 حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 25 يناير 2023، وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.