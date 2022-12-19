شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور يحيى الرخاوى عن عمر 89 عاما وصلاة الجنازة بعد الظهر فى المقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى أستاذ الطب النفسي والأديب الدكتور يحيى الرخاوي، مساء الأحد، عن عمر ناهز 89 عاما، وستقام صلاة الجنازة اليوم الإثنين عقب صلاة الظهر بمسجد بلال بن رباح بالمقطم.

والدكتور يحيى الرخاوي من مواليد القاهرة 1933، حصل على دكتوراه الطب النفسى في عام 1963، ودبلوم الأمراض النفسية والعصبية عام 1961.

وأستاذ الطب النفسي والأديب الدكتور يحيى الرخاوي، له أكثر من 40 كتابا، أشهرها (حكمة المجانين، عندما يتعرى الإنسان، علم النفس تحت المجهر، مبادئ الأمراض النفسية)، إضافة إلى إشرافه على 34 دراسة علمية للماجستير والدكتوراه، وهو عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين، وحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن روايته “المشى على الصراط” عام 1979، وله حوارات صحفية عدة عن تحليل شخصية بعض رؤساء الجمهورية والشخصيات السياسية.

ورغم حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1957 من كلية الطب قصر العينى، إلا أنه فضَّل التخصص في الطب النفسى وتفوق فيه وهو كبير مستشارى دار المقطم للصحة النفسية، كما عمل مستشارًا للطب الشرعى بعدة محاكم في مصر والسعودية والسودان، وتولى عضوية المجلس الأعلى للثقافة بلجنة التربية وعلم النفس ولجنة الثقافة العلمية.