شكرا لقرائتكم خبر عن استحسان وردود فعل حول الإسراع فى إنهاء الإجراءات بوحدات المرور الإلكترونية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الأونة الأخيرة عدد من البوستات عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي تشيد بوحدات المرور الالكترونية الجديدة، التي وفرتها وزارة الداخلية للمواطنين، وأصبحت توفر وقت ومجهود كبير على المواطنين.

وسلطت البوستات التي تداولت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، الضوء على توفير الوقت الكبير الذي اصبح المواطنين يوفرونه بسبب الخدمات الالكترونية الجديدة التي وفرتها وزارة الداخلية داخل وحدات تراخيص المرور.

ومن بين تلك البوستات التي سلطت الضوء على الإشادة بوحدات المرور الالكترونية الجديدة، بوست تداول بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا لمواطنة تدعي هبة جميل، تشيد بوحدة تراخيص مرور الدقي والتي كتبت قائلة "انهاردة روحت اجدد رخصة القيادة المنتهية من سنين كثيرة، وكنت قلقانه يغلسوا عليا وروحت وبدون واسطة خلصت كله واستلمت الرخصة في نص ساعة بصراحة كانوا في منتهي الأدب والاحترام والذوق اول مرة في حياتي أدخل وحدة مرور".

وفي ذات السياق، احتلت وحدة مرور فيصل المركز الأول للوحدات الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت 814 مركبة ثم وحدة مرور حدائق الأهرام بعدد 588 مركبة ثم وحدة مرور مدينة نصر بعدد 584 مركبة ثم وحدة مرور الأميرية بعدد 539 سيارة ثم وحدة الحوامدية بـ531 سيرة، أما منفذ مرور السلوم فسجل 4046 سيارة ومنفذ مرور ميناء سفاجا فسجل 929 سيارة ومنفذ مرور قسطل بعدد 487 سيارة.

وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2022 حيث إحتلت وحدة مرور مدينة نصر المركز الأول للوحدات الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 694 سيارة ثم وحدة مرور حدائق الأهرام بـ 683 سيارة ثم وحدة مرور الأميرية بـ677 سيارة ثم وحدة مرور 6 أكتوبر بـ628 سيارة ثم وحدة القطامية بـ 612 سيارة، أما منفذ مرور السلوم بـ 5329 سيارة ومنفذ مرور ميناء سفاجا بـ 1210 سيارة ومنفذ مرور طابا 924 سيارة.