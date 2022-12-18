شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية: مصر تقدم خدمات اجتماعية أساسية للمهاجرين لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إن منظمة الهجرة الدولية تقدم بعض الخدمات للمهاجرين، ومن يريد العودة لبلده أو بلد ثالث تكفل له هذه العودة، كما أن هناك منظمة أخرى تتعامل مع الأجانب، وبقية منظمات الأمم المتحدة تقدم بعض الخدمات، للأطفال المهاجرين واليونيسيف، ومنظمة تقدم الخدمات للمرأة المهاجرة.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر تقدم الخدمات الاجتماعية الأساسية للمهاجرين، ففي مبادرة 100 مليون صحة قدمت مصر الخدمات الصحية لمعالجة الأمراض المزمنة، وجاء شكر من منظمة الصحة العالمية، وفي لقاحات كورونا تم تطعيم الجميع.

وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أن مصر تنفق ملايين من الدولارات على تعليم أبناء المهاجرين.

وتحتفل مصر والمجتمع الدولي في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للمهاجر، رغبة في تسليط الضوء على حقوق المهاجرين والتحديات التي يواجهونها، فضلًا عن إسهاماتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها.