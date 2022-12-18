شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضرية: 75 ألف جنيه جدية الحجز فى مشروع داره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن مشروع "داره" يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، التي أطلقها الرئيس بهدف خلق مجتمعٍ مصري أفضل، وتوفير مستوى معيشة لائق لكافة المواطنين، مشيرا إلى أن 75 ألف جنيه جدية الحجز في مشروع دارة .

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على فضائية " etc" اليوم الأحد، أن مشروع دارة يأتي ذلك في إطار الدور الرئيس الذي يقوم به الصندوق، والمُتمثِّل في تنمية مناطق التطوير العمراني، وتوفير احتياجات ومتطلبات قاطنيها من خدمات ومرافق عامة وأنشطة ، مشيرا إلى أن الحجز سيتم من خلال الموقع الإلكترونى .

وتابع: "مشروع داره يتمثل في إنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، وتوفِّر تلك الوحدات نمط معيشة أرقى للسكان، كما تراعي تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، وذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية.

ولفت صديق، إلى أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "داره" في 9 محافظات، هي: الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، والفيوم، وسوهاج، والمنوفية، والسويس، وقنا، والمنيا. بإجمالي عدد وحدات يبلغ 22 ألف و192 وحدة سكنية، وجميعها تم تشطيبه "تشطيبًا فاخرًا" مؤكدا أنه كان هناك اهتمام بالغ بتعزيز الخدمات وزيادة رقعة المناطق الخضراء في المحافظات الـ9، حيث تم إنشاء مدارس للتعليم الأساسي، ووحدات صحية، وأماكن مُخصصة لانتظار السيارات، وأسواق عامة بها محلات تجارية، فضلًا عن الحضانات والملاعب.