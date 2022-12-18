شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يوجه بالحفاظ على استمرارية مخزون السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يوجه بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية.. وزير التموين: لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية.. النواب يقر نهائيا تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

اقرأ أيضا..

الرئيس السيسى يوجه بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية.. الرئيس يبحث مع الحكومة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية.. تحديد سعر توريد القمح لتحقيق عائد مجز للمزارعين.. ويتابع تفاصيل مشروع التغذية المدرسية وموقف مراكز تجميع البلازما





وزير التموين: لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية.. وحماية المستهلك يستقبل الشكاوى على رقم 19588 فى مواجهة جشع التجار.. الأسواق تحت رقابة الحكومة

النواب يقر نهائيا تعديلات قانون الإجراءات الضريبية.. المالية تؤكد: التعديلات التزام دولى ولا علاقة لها بسرية الحسابات.. البنك المركزى: مطمئنون لعدم مساس التعديلات بالسرية المصرفية فى مصر.. ورئيس المجلس: لا مساس بمعاملات المواطنين بالبنوك أو أسرارهم التجارية





الرى: تأهيل 6417 كيلومترا من الترع بمحافظات الجمهورية

الحكومة تنفى تمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من موازنة الدولة





تسهيلات ودعم مادى من تنمية المشروعات.. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رهان التنمية بالمحافظات

الجزار أمام مؤتمر الإسكان العربى السابع: مصر تشهد نهضة عمرانية شاملة فى عهد الرئيس السيسى





الألمان الأكثر إقبالا.. رحلات الشتاء والصيف مستمرة فى مواقع الغطس بالبحر الأحمر

وزيرة التضامن: حملة مناهضة العنف ضد الفتيات والنساء استطاعت الوصول إلى 22 مليونا.. القباج: قريبا نعلن نتائج حملة "لا أمية مع تكافل" بعد محو أمية 900 ألف سيدة



