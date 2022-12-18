شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئى بعقار خالى من السكان بروض الفرج دون إصابات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة العمليات بحى روض الفرق بالقاهرة، بلاغا بانهيار حجرتين بالمنزل 21 شارع أمين الدين، وعلى الفور توجة اللواء مجدي عبد المتعال وقسم روض الفرج لمتابعة الانهيار.

وانهارت حجرتين بعقار خالى من السكان بالعنوان الكائن 21 شارع أمين الدين تقاطع ارسلان حى روض الفرج، ولم يسفر الحادث عن مصابين أو وفيات، وأسفر عن حدوث تلفيات فى 2 سيارة كانتا تقفان أسفل العقار.

وانتقلت للموقع جميع الأجهزة المعنية و الأمنية لاتخاذ اللازم .