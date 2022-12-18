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البابا تواضروس يستقبل مطران البحيرة ومطروح بعد عودته من رحلة علاجية بالخارج

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القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك عقب عودته من رحلة علاجية بالخارج.

 

واطمأن قداسة البابا على صحته، وهنأه بمناسبة العيد الواحد والخمسين لرسامته أسقفًا (١٢ ديسمبر) ، وعيد ميلاده (١٧ ديسمبر).

 

ويأتى استقبال البابا قبل أيام من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 6 يناير المقبل. 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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