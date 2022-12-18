شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف سيدنى يفتتح كنيسة جديدة في مِلبورن بتكليف من البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الأنبا دانييل أسقف سيدني بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، كنيسة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبي سيفين) بمنطقة مليتون التابعة لإيبارشية ملبورن. وحضر الافتتاح القس ديفيد كامل كاهن الكنيسة وعدد من الآباء كهنة إيبارشية ملبورن. ويأتى الافتتاح قبل أيام من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 6 يناير المقبل.