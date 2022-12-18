شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح الأسبوع الدعوى بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العشاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف الأسبوع الدعوي بمسجد السيدة نفيسة اليوم، عقب صلاة العشاء بمشاركة الشيخ خالد الجندي، موجهة الدعوة للجميع للحضور.

في سياق متصل تعد وزارة الأوقاف لإطلاق أكبر حملة دعوية توعوية تحت عنوان "الدين يسر"، والتى تهدف إلى بيان سماحة الإسلام ويسر تعاليمه، وكشف زيف كل دعاوى التشدد والتطرف والتقعر شكلا أو مضمونا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أن الحملة تتضمن خطبا وندوات وإصدارات وقوافل دعوية وبرامج للأطفال وقوافل للواعظات طوال يناير المقبل.