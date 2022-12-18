شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحى بمدينة الحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن معدلات تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحى بمدينة الحوامدية، فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقام نائب المحافظ، بتفقد أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحى داخل قرية الشيخ عتمان، والموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بقرية أم خنان، موجها بتكثيف أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحى داخل القرى وسرعة الانتهاء من المشروعات طبقا للجدول الزمنى المحدد.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، اللواء كمال عبدالله عزت رئيس مدينة الحوامدية، ومى صلاح الدين المشرف العام على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحي، ومصطفى محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحى بشركة مياه الجيزة، وعادل شلبى رئيس قطاع جنوب الصرف الصحى بشركة مياه الجيزة ومسؤلى شركة كهرباء جنوب القاهرة، والشركات المنفذة للأعمال.