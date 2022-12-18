شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تبدأ زيادة رحلاتها الجوية إلى موسكو بمعدل مرتين يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الأحد، زيادة عدد رحلاتها المباشرة بين القاهرة والعاصمة الروسية موسكو، إلى 14 رحلة أسبوعياً بمعدل رحلتين يومياً، حيث كانت تقوم الشركة بتشغيل 11 رحلة أسبوعياً بطائرات الشركة من طراز بوينج 737/ 800.

وأعلنت شركة مصر للطيران، أنه دعماً للحركة السياحية الروسية للمنتجعات المصرية، يتم حاليا التنسيق مع وكلاء السياحة لزيادة الرحلات المباشرة بين موسكو وكلٍ من شرم الشيخ والغردقة، لتصل إلى 28 رحلة اعتباراً من بداية العام القادم 2023، حيث يتم حاليا تشغيل 7 رحلات مباشرة أسبوعياً بين موسكو والمقاصد السياحية المصرية، منها 4 رحلات أسبوعياً بين موسكو وشرم الشيخ و3 رحلات إلى الغردقة.

يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، وتماشيا مع خطة الشركة الوطنية التى تهدف لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من خلال فتح خطوط جديدة وزيادة الترددات على النقاط التى تعمل عليها بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية القادمة إلى مصر.