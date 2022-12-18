شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. عودة مستحقات العمالة المصرية المغادرة للأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الإثنين أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن - استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ106 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 102 عامل مصري لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا، حيث بلغت المستحقات 57 ألفاً و 712 دولار أمريكي، بما يعـادل مليون و 420 ألف جنيه مصري تقريبا.

وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالاسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة http://www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى انه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الاسماء المرفقة مع هذا البيان.











