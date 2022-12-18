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مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس قداس كنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط

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القاهرة - سامية سيد - ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط.

 

وجاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة. وأعطى صاحب النيافة كلمة العظة بعنوان "التواضع". 

 

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر يوم 25 ديسمبر المقبل. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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