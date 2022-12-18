شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس قداس كنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط.

وجاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة. وأعطى صاحب النيافة كلمة العظة بعنوان "التواضع".

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر يوم 25 ديسمبر المقبل.