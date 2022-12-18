شكرا لقرائتكم خبر عن الأسقف العام بأفريقيا يزور الدير القبطي في جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا دير القديسين مارمرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا.

وعقد الأسقف العام بإفريقيا جلسة روحية مع مجمع رهبان الدير وألقى عليهم كلمة حملت عنوان "الضيقات والتجارب في حياة الرهبنة وكيفية التعامل معها".

وتأتى الزيارة قبل أيام من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 6 يناير المقبل.