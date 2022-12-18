شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وسعيد محمد علي، أمين عام الجامعة، بجولة تفقدية لكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق.

كان في استقبال رئيس الجامعة والأمين العام الدكتور محمد البيومي، عميد الكلية، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس.

وأشاد رئيس الجامعة بالتطوير الكبير الذي تشهده كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق في القاعات الدراسية وقاعات الاحتفالات والتي تتميز بتصميماتها المعمارية المتميزة، كما تفقد رئيس الجامعة الإدارة الطبية بمختلف الإدارات، مشيدا بما بها من تجديد وتطوير، كما تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير في المساحات الخضراء داخل حرم الكلية، والتي تعكس اهتمام جامعة الأزهر وحرصها على الاهتمام بالبيئة، والحد من التلوث، خاصة بعد استضافة مصر لقمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي.

يأتى ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للوقوف على انتظام العملية التعليمية ومدى جاهزية هذه الكليات واستعدادها لامتحانات الفصل الدراسي الأول الذي يبدأ خلال الأيام القادمة