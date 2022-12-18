شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعرض الحوامل للهواء الملوث يزيد احتمالات الولادة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن تعرض النساء الحوامل للهواء الملوث يزيد من احتمالات تعرضهن للولادة المبكرة وولادة أطفال منخفضى الوزن.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: الأطفال الذين تعرضوا لمستويات عالية من تلوث الهواء، كما أنهم أكثر عرضة للاصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية في مراحل تالية من حياتهم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب توفير بيئة نظيفة للسيدات الحوامل وأطفالهم، مؤكدة ضرورة اتباع نظام غذائى صحى .