شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجة رسالة هامة حول استخدام المحمول للأطفال قبل عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور والأسر بعدم تعريض الأطفال لشاشات التليفزيون أو الهاتف المحمول في أول عامين من العمر .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن السن المناسب لاستخدام الأطفال للهواتف المحمولة "الموبايل"، وقالت، إن أول سنتين من العمر يجب عدم تعرض الطفل للشاشات تماما ومع تقدم عمره تكون المدة بحد أقصى ساعتين في اليوم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: من الضرورى متابعة المحتوى الذى يشاهده الطفل جيدا، مشيرة إلي أن الخط الساخن 16328 يقدم جميع الاستشارات النفسية للاطفال والكبار .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يفضل عرض الطفل المدمن لأجهزة الحاسب الآلى على المختصين لضمان وضع برنامج صحى سليم للتعافى.