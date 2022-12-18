شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للبحوث" يحصد المركز الأول مصريا فى مؤشر سيماجو للعام الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المركز القومى للبحوث، للعام الثانى على التوالى، المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية (2022) على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فعلى مستوى مصر جاء مركز البحوث الزراعية فى المركز الرابع، وهيئة الطاقة الذرية فى المركز الخامس، ومعهد بحوث البترول فى المركز السابع، كما شغلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المركز الحادى عشر.

وتعتبر مؤسسة سيماجو هى محررة هذا التصنيف الأكاديمى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومؤسسة السيفير بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتمد مؤشرات التقييم على ثلاثة محاور أساسية، الأول منها الإنتاج البحثى للمؤسسة ويشمل عدد الأبحاث الدولية المنشورة وتميزها ومعدلات الإستشهاد بها وقيمتها العلمية. أما المحور الثانى فيشمل الإبتكار بمايعكس المردود الإقتصادى للبحث العلمى ويتناول المحور الثالث من مؤشرات التقييم الخدمات المجتمعية.

جدير بالذكر ان المركز القومى للبحوث قد تقدم هذا العام فى المؤشر العام من المركز 629 إلى المركز 546 على مستوى العالم. وفى مؤشر الأبحاث تقدم من المركز 359 إلى المركز 333. كما تقدم فى مؤشر الإبتكار من المركز 442 إلى المركز 372. وفى مؤشر التأثير المجتمعى تقدم من المركز 230 إلى المركز 224.